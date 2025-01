Nach Debakel in der Wüste

Stürmerstar Neymar und der saudi-arabische Fussballklub Al-Hilal beenden ihre Zusammenarbeit. Der Vertrag des Brasilianers wurde «einvernehmlich» aufgelöst, wie der Klub mitteilte.

Am Dienstagabend wurde die Rückkehr des einstigen Weltstars in seine Heimat perfekt. Neymar schliesst sich dem FC Santos an, für den Neymar bereits bis 2013 spielte. Klub-Präsident Marcelo Teixeira bestätigte den Wechsel des 128-fachen Nationalspielers über Instagram.

Eigentlich stand der bald 33-Jährige bei Al-Hilal noch bis zum Sommer unter Vertrag, allerdings spielte er schon länger keine Rolle mehr im Team von Trainer Jorge Jesus. Neymar spielte seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien im August 2023 nur siebenmal für den Club und erzielte ein Tor.

Kurze Einsätze nach Comeback

Neymar war für 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain in die saudi-arabische Liga gewechselt. Nach einem im Oktober 2023 erlittenen Kreuzbandriss folgte eine einjährige Zwangspause. Kurz nach seinem Comeback im Oktober 2024 stoppten ihn Oberschenkelbeschwerden.