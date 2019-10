Granit Xhaka stapfte wütend vom Platz, als ihn Trainer Unai Emery im Heimspiel gegen Crystal Palace nach einer Stunde beim Stand von 2:2 auswechselte. Der Schweizer Internationale liess sich von spöttischen Gesängen und Pfiffen des Publikums provozieren und reagierte mit einem «Fuck off» sowie abschätzigen Gesten gegenüber den eigenen Fans. Dann zog er demonstrativ sein Trikot aus und verschwand direkt in den Katakomben.

«Es war ein Fehler von ihm», sagte Emery im Anschluss gegenüber BBC. «Wir werden den Vorfall intern besprechen.» Die Frage, ob Xhaka weiterhin Captain bleiben werde, wollte der Spanier nicht beantworten. «Es ist nicht der Moment, darüber zu diskutieren. Ich will zuerst mit ihm und auch mit dem Klub sprechen. Aber er hat einen Fehler gemacht.»

Ex-Arsenal-Spieler Wright fordert Entschuldigung

Xhaka hat bei Arsenal seit Wochen einen schweren Stand. In seiner neuen Rolle als Captain wurde der 27-Jährige immer wieder von Fans und TV-Experten kritisiert. Nach dem Eklat vom Sonntag meldeten sich wiederum ehemalige Profis zu Wort.

«Er muss sich dafür entschuldigen», forderte der frühere Arsenal-Spieler und aktuelle BBC-Experte Ian Wright. «So benimmt sich ein Captain nicht. Er trägt eine Verantwortung, so kann er nicht vom Platz gehen. Die Fans haben viel Geduld mit ihm gezeigt. Er schuldet ihnen einiges.»

Wenn er sich nicht entschuldigt, gibt es für ihn keinen Weg zurück.

Der frühere Newcastle-Stürmer Alan Shearer fand in der Sun ebenfalls klar Worte: «Es wäre etwas anderes, wenn Xhaka jede Woche fantastisch spielen würde. Dann könnte man seine Frustration verstehen. Aber das tut er nicht», so der einstige Top-Angreifer. «Die Fans sind nicht zufrieden mit ihm. Als Captain darf er nicht so reagieren. Wenn er sich nicht entschuldigt, gibt es für ihn keinen Weg zurück.»

Xhaka selbst hat sich noch nicht zu seinem unrühmlichen Abgang geäussert. Neben der Kritik erhielt der Schweizer immerhin auch ein bisschen Unterstützung. Zumindest der Anhänger im folgenden Tweet findet das Verhalten der Fans gegenüber dem Captain eine Schande.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 28.10.19, 07:30 Uhr