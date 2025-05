Bayern München kann sich am Samstag vorzeitig den Meistertitel sichern. Für Harry Kane hätte die Sache einen Makel.

Legende: Erfüllt in München die hohen Erwartungen Harry Kane erzielte 80 Tore in 89 Pflichtspielen, davon alleine 60 in 61 Ligapartien. imago images/DeFodi Images

Dass er ausgerechnet beim FC Bayern knapp zwei Jahre auf seinen ersten Titelgewinn warten muss, damit hatte Harry Kane wohl nicht gerechnet. Als er im Sommer 2023 für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München wechselte, war dies auch mit der grossen Hoffnung verbunden, endlich zum Titelsammler zu werden.

Zwei Jahre nach seiner Ankunft bei den Bayern wird die Zeit der Titellosigkeit für Kane das langersehnte Ende nehmen. In der Bundesliga stellt sich nicht die Frage, ob, sondern wann die Bayern Meister werden. Mit einem Sieg am Samstag in Leipzig wäre der 34. Meistertitel der Klubgeschichte perfekt.

Kane wird dann auf der Tribüne sitzen. Gegen Mainz hatte er sich seine 5. gelbe Karte und damit zur Unzeit eine Sperre eingehandelt. «Ich werde da sein und die Jungs unterstützen. Ich werde auch genauso feiern wie alle anderen. Keine Sorge», betonte er mit einem Schmunzeln. Und überhaupt: Dass er nicht spielen dürfe, «heisst nicht, dass ich den Titel nicht gewinne, oder?» Nein, heisst es nicht: Kane wäre trotz des kleinen Makels am Ziel seiner Träume.

