Dem Genfer ist der Neustart in der Bundesliga nach der langen Corona-Pause optimal gelungen.

Kevin Mbabu ist in der Bundesliga angekommen

Legende: Überzeugte beim Re-Start in der Bundesliga Kevin Mbabu. imago images

Mbabu scheint vor seinem 13. Match am Samstag gegen Dortmund definitiv in der Bundesliga angekommen zu sein. Der Aussenverteidiger gehörte am letzten Wochenende zu den Hauptdarstellern und wurde vom Kicker ins Team der 26. Runde gewählt.

Ich habe mir in den ersten Wochen einen Rückstand eingehandelt, der sich auch mental ausgewirkt hat. Ich agierte auf dem Feld zu zögerlich.

Dass wieder der «wahre» Mbabu am Werk ist, zeigte sich am letzten Samstag gegen Augsburg besonders deutlich in der 91. Minute. Der Genfer setzte sich auf der rechten Flanke gleich gegen mehrere Gegenspieler durch, liess alle stehen und passte präzis zum 2:1-Siegtorschützen Daniel Ginczek. Es war eine dieser Aktionen, die Mbabu bei YB zu einem Publikumsliebling gemacht hatten.

Mbabu spielt befreiter auf

«Ich hatte meine Lehrzeit. Jetzt fühlt es sich an, als hätte die zweite Saison begonnen», sagte der Nationalspieler gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er könne nun befreiter aufspielen.

Der Genfer erklärt, warum er in den Startmonaten seit seinem Wechsel im letzten Sommer nur auf 101 Bundesliga-Minuten kam. «Die Intensität in den Trainings war für mich etwas Neues. Mein Körper war daran nicht gewöhnt. Ich habe mir in den ersten Wochen einen Rückstand eingehandelt, der sich auch mental ausgewirkt hat. Ich agierte auf dem Feld zu zögerlich», so der 25-Jährige.

Mbabu kämpfte sich Mitte Dezember 2019 in die Startelf. Als er seinen Stammplatz an Konkurrent William Anfang Februar zu verlieren drohte, erlitt dieser einen Kreuzbandriss. Seither ist Mbabu wieder gesetzt.

An den Schwächen gearbeitet

Dass der Ball in Deutschland wieder rollt, ist ganz in seinem Sinne. Die Deutsche Fussball-Liga habe einen super Job gemacht. «Jetzt haben wir fünf Wochen Freude vor uns», so Mbabu.

Die Pause habe er genutzt, um Schwächen auszumerzen: «Ich fühlte mich nicht mehr so explosiv wie zuvor, deshalb habe ich daran viel gearbeitet. Auch auf den technischen Bereich, etwa auf den ersten Ballkontakt, habe ich mich fokussiert.»

Trotz der speziellen Umstände stimmt für Mbabu sportlich derzeit alles. Mit Renato Steffen (Torschütze zum 1:0 gegen Augsburg) besitzt er auf der rechten Seite auch noch einen Vordermann, der ebenfalls stark spielt und bestens mit ihm harmoniert.