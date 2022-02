Jetzt ist es fix: Nati-Mittelfeldspieler Denis Zakaria verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt zu Juventus Turin.

Am Montag absolvierte Zakaria erfolgreich den Medizincheck bei den «Bianconeri».

Bei den «Fohlen» wäre der Vertrag des 25-Jährigen im Sommer ausgelaufen.

Wie bereits vermutet, heisst Denis Zakarias neuer Arbeitgeber Juventus Turin. Der Genfer, der 2017 von den Young Boys zu Mönchengladbach gewechselt hatte, unterschrieb am Montag im Piemont einen Vertrag bis Ende der Saison 2025/26.

Legende: Nächster Halt: Serie A Denis Zakaria verstärkt das Mittelfeld von Juventus Turin. imago images

Sein bisheriger Klub Borussia Mönchengladbach bestätigte den Abgang des Schweizer Mittelfeld-Motors auf Twitter:

Durch den vorzeitigen Abgang erhalten die Gladbacher rund 5 Millionen Euro. «An diesem Transfer zu Juventus ist in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet worden, und dabei hat Denis eine wichtige Rolle gehabt», sagte Borussias Vizepräsident Rainer Bonhof: «Er hat uns offen gesagt, dass er wechseln möchte, und er hat auch klar zum Ausdruck gebracht, dass er es uns ermöglichen wolle, für seinen Transfer eine Ablöse zu erzielen.»

Mehr als nur ein Bentancur-Ersatz

Auf dem Feld soll Zakaria im Kader von Juventus den Uruguayer Rodrigo Bentancur ersetzen. Der Südamerikaner wechselte ebenfalls am internationalen Deadline-Day zu Tottenham Hotspur in die Premier League. Doch eigentlich sehen sie in Turin in Zakaria mehr als nur einen Statthalter für Bentancur. Dieser hatte die Erwartungen bei Juventus nämlich nie ganz erfüllt.