Legende: «Paris est magique» Wie lange zaubert Lionel Messi noch in der Hauptstadt? Imago/Sipa USA

Am Sonntagabend nach der 0:1-Heimniederlage gegen Lyon gab es für Lionel Messi Pfiffe aus dem eigenen PSG-Fanlager. Am Dienstag berichtete die Zeitung Le Parisien unter Berufung einer dem Spieler nahestehenden Person über Irritationen im Lager des Weltmeisters. Grund dafür seien Indiskretionen, die Berichte mit angeblichen Vertrags-Details zur Folge hatten. Und über all dem thronen die Gerüchte, wonach der bald 36-jährige Superstar zu seinem früheren Klub FC Barcelona zurückkehren könnte.

Die Zeichen in Paris stehen derzeit mehr denn je auf einen Messi-Abschied. Der Vertrag von «La Pulga» bei Paris St-Germain läuft im Sommer aus. Eine «vereinsnahe Quelle» soll der Nachrichtenagentur AFP gesagt haben, dass ein Abschied Messis Ende Juni «viel wahrscheinlicher» sei als ein Verbleib in der Hauptstadt.

Interesse auch aus Saudi-Arabien und der MLS

Neben Barcelona, wo Messi während mehr als 20 Jahren spielte, soll auch aus Saudi-Arabien und aus der Major League Soccer Interesse an den Diensten des 174-fachen argentinischen Nationalspielers angemeldet worden sein.

Resultate Ligue 1 Ligue 1