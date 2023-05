Am Dienstag trifft Freiburg im Pokal-Halbfinal auf Leipzig. Vier Tage später gibt es das Duell auch in der Bundesliga.

Nach Pokal auch in der Liga

Legende: Beide wollen in den Final Der Ungare Dominik Szoboszlai von RB Leipzig (links) und der Japaner Ritsu Doan von Freiburg. Imago/MIS

RB Leipzig ist nicht der Lieblingsgegner des SC Freiburg. Von den letzten 7 Ernstkämpfen konnten die Breisgauer keinen gewinnen (4 Niederlagen). Besonders schmerzhaft ist die Erinnerung an das einzige Aufeinandertreffen im Pokal: Am 21. Mai 2022 verpasste Freiburg durch eine Final-Niederlage im Penaltyschiessen gegen Leipzig den historischen Triumph.

Am Dienstagabend kommt es im Halbfinal zur Revanche. Die verblüffende Equipe von Coach Christian Streich will mit einem Heimsieg erneut ins Endspiel in Berlin einziehen. Gleichzeitig ist die Partie eine Art «Vorspiel» auf das Bundesliga-Duell zwischen diesen beiden Equipen vier Tage später. Freiburg (4.) liegt zwei Zähler vor den Leipzigern (5.), die mit einem Auswärtssieg auf einen CL-Platz springen wollen.

Audio Leipzig gegen Freiburg – so spannend war es 2022 (ARD) 02:24 min Bild: KEYSTONE/DPA/Robert Michael abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.

2 Mal gegen Bayern

Freiburg kennt sich übrigens aus mit solchen «Doppel-Partien». Nachdem man im Viertelfinal sensationell die Bayern auswärts eliminiert hatte, traf man sich vier Tage später in der Bundesliga wieder. Dort zog dann Freiburg vor heimischem Anhang mit 0:1 den Kürzeren.