Drittligist Saarbrücken schaltete im DFB-Pokal den 3. Bundesligisten in Serie aus. Die Stadt steht Kopf.

«Ich bin einfach nur stolz auf jeden Einzelnen gerade. Ich könnte losheulen», sagte Saarbrückens Siegtorschütze Kai Brünker bei Sky. Der bullige Stürmer hatte in der Nachspielzeit im Viertelfinal des DFB-Pokals das Siegtor gegen den haushohen Favoriten Mönchengladbach erzielt.

Damit war die nächste Sensation perfekt. Die Saarbrückner schrieben das nächste Kapitel im Pokalmärchen nach den Siegen gegen Bayern München und Frankfurt in den Runden zuvor. «Dass wir das so geschafft haben, ist wirklich Wahnsinn», sagte Trainer Rüdiger Ziehl.

Das ist extrem enttäuschend und tut extrem weh.

«Geisteskrank. Wir sind eine Pokal-Mannschaft», so Brünker gegenüber ZDF. «War das ein Kampf. Wir sind nur dem Ball hinterhergerannt. Das ist Wahnsinn», meinte der Matchwinner weiter. Brünker erzielte sein 3. Tor im 4. Pokal-Spiel – schon in Runde 1 gegen Karlsruhe hatte der 29-Jährige in der Nachspielzeit getroffen.

Diametral anders sahen die Emotionen beim gescheiterten Favoriten aus. «Es ist wirklich schwierig, gerade Worte zu finden. Das ist extrem enttäuschend und tut extrem weh», sagte Gladbachs Captain Julian Weigl im ZDF.

Legende: Durchsetzungskraft gefragt Kai Brünker kämpft gegen Gladbach auf durchnässtem Terrain. imago images/Fussball-News Saarland

Das Nachtragsspiel – am 7. Februar war die Partie nur fünf Minuten vor dem geplanten Anpfiff wegen der Wassermassen auf dem Platz abgesagt worden – wurde wenig überraschend wieder zur Regenschlacht. Denn der Rasen im Ludwigspark wurde für 200’000 Euro erneuert, doch wegen der weiter fehlenden Drainage blieben Sorgen. Das finale Go von Schiedsrichter Robert Hartmann gab es am erneut verregneten Dienstag erst kurz vor dem Anstoss. «Wir müssen den Rasen bestimmt nicht bewässern», sagte Ziehl vor Anpfiff ironisch.

Aus grün wird braun im Ludwigspark

Aufgrund des Dauerregens verwandelte sich der Belag in eine braune Wasserlache. Der Ball blieb mehrmals einfach liegen, Spieler mussten gar Rasenteile wieder einsetzen. Was für Saarbrücken in der Liga ein Fluch ist, entpuppt sich im Pokal zum Segen.

Die in der Meisterschaft nur auf dem 9. Platz liegenden Saarländer stehen nach 2020 – damals als Regionalligist – zum 5. Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinal des DFB-Pokals. Und Brünker machte aus den weiteren Ambitionen keinen Hehl: «Jetzt wollen wir nach Berlin.» Dem pflichtete Ziehl bei: «Jetzt können wir auch den Final anpeilen», so der 46-Jährige. Ziehl wurde im September 2022 eigentlich als Manager verpflichtet, ist aber nach Erfolgen als Interimscoach kurz darauf auch Trainer der Saarbrückner.

Nun folgt das brisante Südwest-Derby

Bevor ein allfälliger Final in Berlin Thema wird, geht es im Halbfinal am 2. April ins brisante Südwest-Derby gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Auch beim Derby könnte im meist regnerischen April der Rasen zu einem weiteren Pokalmärchen seinen Teil beitragen.