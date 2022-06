Legende: Hat wieder Grund zum Lachen Markus Anfang. IMAGO / Dennis Hetzschold

Auf der einen Seite der gescheiterte Zweitligist Dynamo Dresden, auf der anderen Ex-Werder-Trainer Markus Anfang, der sich im vergangenen November wegen eines gefälschten Impfpasses selbst ins Abseits manövriert hatte. Nun wollen sich beide Seiten gegenseitig aus der Patsche helfen: Anfang kriegt seine 2. Chance, Dynamo will in die 2. Bundesliga zurück.

Keine Zufälle

Gleich am Tag der Aussetzung der auf Bewährung ausgesprochenen Sperre durch den DFB wurde der 47-Jährige beim neuerlichen Drittligisten vorgestellt. So war der Vorfall denn auch Thema bei der Pressekonferenz des Klubs am Freitagnachmittag. «Die Angst davor, die ich durch Ereignisse in meiner Familie habe, kann mir keiner nehmen», sagte er auf die Impfung angesprochen.

Dass Anfang – der sich zugleich dafür aussprach, die Corona-Impfung jedem Individuum freizustellen – ausgerechnet in Sachsen rehabilitiert wird, ist kein Zufall. Dass ostdeutsche Bundesland weist die tiefste Impfquote in ganz Deutschland auf.