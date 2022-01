Legende: Umstrittener Penalty-Entscheid Granit Xhaka versucht, sich bei Schiedsrichter Stuart Attwell zu erklären. imago images

Viel emotionsgeladener hätte der Start ins neue Jahr in der Premier League kaum erfolgen können. Eine elektrisierende Stimmung, Tore, rote Karten und ein später Siegtreffer, alles war im Spiel zwischen Arsenal und ManCity mit dabei.

Starker Xhaka, aber ...

Die «Gunners» wurden nach einer halben Stunde mit dem Führungstor durch Bukayo Saka für eine tolle 1. Halbzeit belohnt. In der 54. Minute nahm die Partie jedoch eine abrupte Wendung, als Schiedsrichter Stuart Attwell nach VAR-Konsultation auf den Elfmeterpunkt zeigte.

Granit Xhaka hatte ManCitys Bernardo Silva leicht am Bein touchiert, auch ein leichtes Leibchenzupfen war auszumachen. Das reichte für einen Penalty, den Riyad Mahrez verwertete.

Klopp verpasst Topspiel am Sonntag Box aufklappen Box zuklappen Jürgen Klopp wird beim Verfolger-Duell zwischen Chelsea und Liverpool nicht an der Seitenlinie stehen. Der Trainer der «Reds» verpasst die Partie wegen des Verdachts auf ein positives Ergebnis eines Corona-Tests. Der 54-Jährige habe «milde Symptome» und werde am Sonntag von seinem Assistenten Pepijn Lijnders vertreten.



Siegesserie von ManCity geht weiter

Nur wenige Minuten nach dem Ausgleich flog Arsenals Gabriel mit Gelb-Rot vom Platz. Die Londoner wehrten sich in der Folge zwar nach Kräften, kassierten in der Nachspielzeit aber doch noch das 1:2. Rodri sorgte mit seinem Tor für den 11. Premier-League-Sieg des Leaders in Serie.

02:06 Video Stuivenberg: «Bin stolz auf die Leistung der Spieler» (engl.) Aus Sport-Clip vom 01.01.2022. abspielen

Tottenham gewinnt nach Unterbruch

Das Spiel zwischen Watford und Tottenham musste aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne für mehrere Minuten unterbrochen werden. Schiedsrichter Robert Jones stoppte die Begegnung kurz vor dem Ende, damit die Ärzte über den Platz laufen und die Person behandeln konnten. Nach Wiederanpfiff traf Davinson Sanchez in der Nachspielzeit (90.+6) per Kopf zum Sieg der Gäste. In der 3. Partie vom Samstag setzte sich West Ham bei Crystal Palace mit 3:2 durch.