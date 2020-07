Ausgiebig haben sie ihn am Mittwoch gefeiert, den 1. Meistertitel seit 30 Jahren. 2 Tage später stand bei Liverpools Pressekonferenz aber bereits ein anderes Thema im Zentrum des Interesses: Frank Lampards Seitenhieb in Richtung «Reds».

Legende: Kriegten sich in die Haare Frank Lampard (ganz rechts) und Jürgen Klopp (ganz links). imago images

Der Chelsea-Trainer hatte Liverpool nach dem 3:5 an der Anfield Road als «arrogant» bezeichnet. Sein Konterpart Jürgen Klopp wies die Kritik nun zurück: «Er kann uns nicht so bezeichnen. Wir sind nicht arrogant, sondern genau das Gegenteil davon», meinte der Deutsche.

Freistoss-Entscheid als Auslöser

Mit verbalen Aussetzern in der Hitze des Gefechts könne er gut leben, das passiere ab und an. «Aber nach dem Spiel so zu sprechen, das ist nicht ok. Frank muss noch viel lernen», so Klopp weiter.

Den Zwist ausgelöst hatte ein Freistosspfiff zugunsten von Liverpool. Lampard konnte den Entscheid nicht nachvollziehen und legte sich mit Klopps Assistenten und den Ersatzspielern an. Besonders bitter für Lampard: Der Freistoss wurde durch Trent Alexander-Arnold direkt verwandelt.