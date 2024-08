Legende: Hat das Kapitel Chicago nach zweieinhalb Jahren geschlossen Xherdan Shaqiri. Imago/USA Today Network

Xherdan Shaqiri verlässt MLS-Klub Chicago Fire nach zweieinhalb Jahren und über 70 Spielen.

«Wir sind übereingekommen, dass eine Trennung das Beste für alle Beteiligten ist», lässt sich Chicago-Sportdirektor Georg Heitz zitieren.

Wohin die Reise des 125-fachen und ehemaligen Schweizer Nati-Spielers geht, ist noch offen.

Nach fast genau zweieinhalb Jahren ist die Zeit von Xherdan Shaqiri bei den Chicago Fire offiziell vorbei. Der Ex-Nati-Spieler und der Klub aus dem Bundesstaat Illinois einigten sich auf eine Vertragsauflösung. Ursprünglich wäre der Kontrakt noch bis zum Jahresende gelaufen.

«In Gesprächen mit Xherdan sind wir zum Schluss gekommen, dass eine Trennung das Beste für alle Beteiligten ist», äusserte sich Chicagos Schweizer Sportdirektor Georg Heitz zur Vertragsauflösung. Heitz selbst wird den MLS-Klub Ende Jahr ebenfalls verlassen. Gleichzeitig bedankte sich Chicago bei Shaqiri über die Plattform X.

Unerfüllte Erwartungen

Für die «Fire», die nach 25 von 34 Runden in der Regular Season auf dem enttäuschenden zweitletzten Rang der Eastern Conference liegen, verbuchte Shaqiri 16 Tore und 13 Torvorlagen in 75 Pflichtspielen. In der aktuellen Saison sind es 2 Tore und 1 Assist in 12 Partien.

Die grossen Erwartungen konnte Shaqiri, der bei Chicago einer von 3 «Designated-Player» (Spieler, die ausserhalb der Gehaltsobergrenze liegen) war, nie wirklich erfüllen. Zum Zeitpunkt seines Transfers von Olympique Lyon Anfang Februar 2022, war er Chicagos teuerster Transfer der Klubgeschichte gewesen.

Auf zu neuen Abenteuern

«Ich glaube, dass dies der richtige Zeitpunkt für mich ist, um neue Möglichkeiten in meiner Karriere zu erkunden», sagte der 32-Jährige am Mittwoch in einer Klub-Mitteilung. «Ich möchte dem Klub und den Fans für ihre Unterstützung während meiner Zeit in Chicago danken. Ich wünsche den Fire nichts als Erfolg für die Zukunft.»

Wohin es für Shaqiri als nächstes geht, ist noch nicht bekannt.