Seit einigen Tagen deutete vieles auf einen erneuten Abschied von Zinédine Zidane bei Real Madrid hin, nun ist er offiziell.

Die «Königlichen» werden die nächste Saison mit einem neuen Trainer in Angriff nehmen müssen. Wie dieser heissen wird, ist noch nicht klar. Zuletzt machten in der spanischen Presse vor allem die Namen Raul und Massimiliano Allegri die Runde.

Kein Titel in dieser Saison

Die Saison 2020/21 hatte für Real Madrid am vergangenen Samstag ohne Titel geendet. In der spanischen Meisterschaft musste der Rekordmeister Stadtrivale Atletico den Vorzug lassen. Zuvor war Real in der Champions League im Halbfinal gegen Chelsea chancenlos geblieben und in der Copa del Rey scheiterte Zidanes Truppe bereits in der 3. Runde an einem Drittligisten.

Für Zidane war es bereits die 2. Amtszeit als Trainer von Real Madrid. Ein 1. Mal war der Franzose vor 3 Jahren zurückgetreten, nachdem er die Mannschaft zum 3. Champions-League-Titel in Folge geführt hatte. 9 Monate später kehrte er als Nachfolger von Santiago Solari ins Amt zurück.