Hannover 96 zog am Tag nach der 1:5-Niederlage in Dortmund die Notbremse. Der abstiegsbedrohte Bundesligist trennte sich von Trainer André Breitenreiter. Noch am gleichen Tag präsentierten die Niedersachsen einen Nachfolger: Thomas Doll wird versuchen, den Abstieg zu verhindern.

Für den 52-Jährigen ist es eine Rückkehr in die deutsche Top-Liga nach mehr als 10 Jahren. 2007/08 hatte er Borussia Dortmund trainiert. Danach folgten zunächst Engagements in der Türkei und in Saudi-Arabien. Zuletzt arbeitete Doll während knapp 5 Saisons mit Erfolg in Ungarn bei Ferencvaros Budapest.

Die am Tabellenende liegenden Hannoveraner warten seit 8 Meisterschaftsspielen auf einen Sieg. Zuletzt setzte es für das Team des Schweizer Mittelfeldspielers Pirmin Schwegler 3 Niederlagen in Folge ab.

Breitenreiter hatte den Verein im März 2017 übernommen und schaffte mit den «96ern» die Rückkehr in die Bundesliga.