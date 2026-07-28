Legende: Soll Frankreich auch als Trainer zum Erfolg führen Zinédine Zidane. IMAGO / Panoramic by PsnewZ

Legende Zinédine Zidane wird als französischer Nationaltrainer installiert. Er erhält einen Vertrag bis 2030.

Vorgänger Didier Deschamps hat «Les Bleus» bis und mit WM während 14 Jahren gecoacht.

Es hatte sich abgezeichnet. Nun gab Frankreichs Verband offiziell bekannt, dass Zinédine Zidane die Nachfolge von Didier Deschamps als Nationaltrainer antreten wird. Der 57-Jährige war nach der WM in Nordamerika (4. Rang) zurückgetreten. Das Highlight seiner Amtszeit seit 2012 ist der WM-Titel 2018.

Zidane hat, wie auch Deschamps, bereits als Spieler seine Spuren im Nationalteam hinterlassen. 1998 führte er die «Équipe Tricolore» zum Weltmeistertitel, unvergessen ist auch sein Kopfstoss gegen Marco Materazzi im WM-Final 2006.

Erfolge bei Real Madrid

Als Trainer stand Zidane bisher nur in 2 Perioden bei Real Madrid an der Seitenlinie. Mit den «Königlichen» gewann der 54-Jährige 3 Mal die Champions League und holte 2 Mal die Meisterschaft. Seit 2021 war der 3-fache Weltfussballer ohne Trainerjob – auch, weil er auf den Posten als Nationalcoach spekuliert hatte.

Seine Premiere wird Zidane am 25. September auswärts in der Nations League gegen die Türkei haben.