Xavi Hernandez folgt beim FC Barcelona auf den entlassenen Ronald Koeman.

Zuletzt stand die Klub-Ikone als Cheftrainer bei Al-Sadd in Katar unter Vertrag.

Für Barcelona absolvierte Xavi 767 Partien und gewann 4 Mal die Champions League.

Xavi war eigentlich noch bis 2023 als Cheftrainer an den katarischen Spitzenklub Al-Sadd gebunden. Nach langem Hin und Her ist es Barça nun gelungen, mit dem Klub aus Doha eine Einigung für eine vorzeitige Vertragsauflösung zu erzielen. Bei den Katalanen unterschrieb Xavi bis 2024. Er soll am Montag im Camp Nou vorgestellt werden.

Für den 41-jährigen Xavi ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Im Sommer 2015 hatte er den FC Barcelona nach 17 erfolgreichen Jahren (mit 8 Meistertiteln und 4 Champions-League-Triumphen) in Richtung Katar verlassen, wo er seine Spielerkarriere ausklingen liess.

Schwierige Aufgabe

Seit etwas mehr als zwei Jahren stand Xavi nun als Coach bei Al-Sadd an der Seitenlinie. Nun wartet auf ihn die schwierige Aufgabe, den spanischen Traditionsklub aus der sportlichen Krise nach dem Weggang von Superstar Lionel Messi zu führen.