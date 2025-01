Per E-Mail teilen

Legende: Kehrt an die Seitenlinie zurück Niko Kovac. Imago/Sven Simon

Die Nachricht kursierte bereits während dem letzten Auftritt von Dortmund in der Ligaphase der Champions League durch den deutschen Blätterwald. Nach dem 3:1-Sieg des BVB gegen Schachtar Donezk bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: Niko Kovac wird neuer Trainer des Klubs. «Wir haben eine grundsätzliche Einigung gefunden. Er wird die Mannschaft am Sonntag übernehmen», so Ricken bei DAZN.

Kovac erhält beim BVB einen Vertrag über knapp anderthalb Jahre bis zum 30. Juni 2026. Der Kroate war zuletzt bei Wolfsburg angestellt gewesen und im März 2024 entlassen worden.

In der Bundesliga am Samstag beim 1. FC Heidenheim betreut noch der bisherige Interimstrainer Mike Tullberg die Mannschaft. Er war für den in der vergangenen Woche entlassenen Nuri Sahin eingesprungen.