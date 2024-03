Legende: Ekstase pur! Kai Brünker schoss Saarbrücken in den Halbfinal. Imago/Fussball-News Saarland

Die Drittliga-Kicker des 1. FC Saarbrücken verblüffen im DFB-Pokal weiter und stehen sensationell im Halbfinal. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl schlug Mönchengladbach dank einem Last-Minute-Treffer mit 2:1. Nach drei eliminierten Erstligisten in Folge – vor Gladbach hatten die Saarbrücker auch Bayern und Frankfurt bezwungen – wartet nun ein Team aus der 2. Bundesliga: Am 2. April empfängt man Kaiserslautern. Der andere Halbfinal lautet Leverkusen – Fortuna Düsseldorf (2.).

«Lucky Punch» in Minute 93

Es lief die 93. Minute, als die Saarbrücker auf dem vom Dauerregen tiefen und aufgeweichten Terrain einen letzten Angriff lancierten. Mit vier Mann stürmte die Heimelf, die sich während praktisch der ganzen Partie in der Defensive befunden hatte, nach vorne. Mit Erfolg: Kai Brünker verwertete eine perfekte Vorlage von der linken Seite.

Mönchengladbach war in der 8. Minute durch Robin Hack in Führung gegangen, Saarbrücken glich fast im Gegenzug durch einen tollen Schuss von Amine Naïfi aus (11.). Bei Gladbach stand Nico Elvedi in der Startelf.