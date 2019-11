Jetzt ist es offiziell: Zlatan Ibrahimovic verlässt die Los Angeles Galaxy nach zwei Saisons. Der Schwede gab dies in typischer Manier bekannt. In den sozialen Medien schrieb er: «Ich kam, sah und siegte. Ihr wolltet Zlatan, ich gab euch Zlatan. Gern geschehen. Nun schaut wieder Baseball.» Über seine Zukunftspläne ist noch wenig bekannt.

Ibrahimovic erzielte nach seinem Wechsel von Manchester United in die nordamerikanische Major League Soccer im März 2018 in 58 Spielen 53 Tore. Allerdings gewann die Mannschaft mit dem 38-Jährigen nur eine Playoff-Partie. Auch den Titel als wertvollster Spieler der Liga verpasste Ibrahimovic in diesem Jahr. Diese Auszeichnung ging an den Mexikaner Carlos Vela vom Lokalrivalen Los Angeles FC.

Derzeit wird Ibrahimovic vor allem mit italienischen Klubs in Verbindung gebracht. Napoli und Bologna signalisierten Interesse. MLS-Comissioner Don Garber meinte, «Ibra» stehe vor einer Rückkehr zur AC Milan.