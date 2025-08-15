Legende: Läuft künftig nicht mehr in Gelb-Schwarz auf Zachary Athekame. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Nach dem Transfer von Ardon Jashari hat die AC Milan den nächsten jungen Schweizer verpflichtet. Zachary Athekame verlässt YB und setzt seine Karriere in der Serie A fort. Wie der Klub aus der Lombardei mitteilt, erhält der Schweizer U21-Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag. Laut Medienberichten sollen die Mailänder rund 10 Millionen Euro nach Bern überweisen.

Athekame war im Sommer 2024 definitiv von Neuchâtel Xamax zu YB gewechselt. Im vergangenen Jahr bestritt der Aussenverteidiger 43 Pflichtspiele für die Berner, darunter auch 8 in der Champions League.

Steigerung gefragt

Nun geht der steile Aufstieg des Verteidigers in Italien weiter. Neben Jashari trifft Athekame in Mailand mit Noah Okafor auf einen weiteren Landsmann. Im vergangenen Jahr hatte Milan als 8. enttäuscht und die internationalen Plätze verpasst. Unter dem neuen Trainer Massimiliano Allegri soll es nun wieder aufwärtsgehen. Auch die Schweizer Neuzugänge sowie Altstar Luka Modric sollen dazu beitragen.