Die Fans in Neapel feierten den Meistertitel ihres Teams ausgelassen. Die Party wurde von einem Todesfall überschattet.

Genugtuung und riesige Party am Fusse des Vesuv

Als Victor Osimhen und Co. dank einem 1:1 bei Udinese endlich das Erbe des grossen Diego Armando Maradona antraten, brachen in der Arena von Udine alle Dämme. Völlig euphorisiert stürmten die Napoli-Fans den Platz, tätschelten die Glatze von Erfolgstrainer Luciano Spalletti und rissen ihren Helden die Kleider vom Leib. 33 Jahre nach Maradona ist Napoli wieder italienischer Meister – und der Jubel kannte keine Grenzen.

«Wenn man die Neapolitaner glücklich sieht, bekommt man ein Gefühl für die Freude, die sie empfinden», sagte ein sichtlich gerührter Spalletti bei DAZN: «Diese Menschen werden auf diesen Moment schauen, wenn das Leben schwer wird, sie haben jedes Recht, so zu feiern. Man fühlt sich ein bisschen entspannter, wenn man weiss, dass man ihnen diesen Moment des Glücks geschenkt hat», so der 64-Jährige weiter.

Wir müssen den Scudetto wieder und wieder gewinnen und dann die Champions League.

«Ihr habt mir immer gesagt, dass wir gewinnen wollen, und wir haben alle zusammen gewonnen», sagte Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis beim Public Viewing vor 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Stadio Diego Armando Maradona – und er ging gar noch einen Schritt weiter: «Wir müssen den Scudetto wieder und wieder gewinnen und dann die Champions League.»

Ein Toter bei Meister-Party Box aufklappen Box zuklappen Die Feierlichkeiten für den errungenen Scudetto der SSC Napoli sind vom Tod eines Fussballfans überschattet worden. In der Nacht der Meister-Party starb laut Polizeiangaben ein 26-jähriger Mann im Krankenhaus wegen der Folgen einer Schussverletzung. Bürgermeister Gaetano Manfredi wies jedoch einen Zusammenhang mit der Titelfeier zurück. Drei weitere Personen wurden durch Schüsse verletzt. Laut Medienberichten gab es hunderte Verletzte.

In Neapels Innenstadt wurde der Erfolg intensiv gefeiert. Unzählige Feuerwerksraketen erleuchteten den Himmel. Auf der Piazza del Plebiscito in der Nähe des Hafens trafen sich die Anhängerinnen und Anhänger in ausgelassener Freude, sangen, schwenkten Fahnen und brannten Leuchtraketen ab.

Maradona feiert im Himmel mit

Auch die Familie von Klub-Legende Maradona meldete sich nach dem Triumph zu Wort: «Sicherlich feierst du, der Himmel feiert», schrieb Claudia Villafane, Maradonas Ex-Frau und Mutter seiner Töchter Dalma und Giannina, bei Instagram. Auch Maradonas Sohn Diego Armando Junior meinte: «Mein Vater wäre von diesem Scudetto begeistert gewesen, nach dem argentinischen Sieg bei der WM ist dies ein unglaubliches Jahr. Wir hätten sicher gemeinsam den Scudetto-Tag gefeiert.»