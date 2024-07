Legende: «Ho visto Maradona» Diego Maradona wird am 5. Juli 1984 im vollen San Paolo den Napoli-Fans präsentiert. Mittlerweile trägt das Stadion seinen Namen. Getty Images/Edoardo Fornaciari

«Diego bei Napoli – das bleibt eine der schönsten Erinnerungen in meinem Leben», sagt Corrado Ferlaino. Der heute 93-Jährige, von 1969 bis zur Jahrtausendwende umstrittener starker Mann bei Napoli, vollzog heute vor 40 Jahren den bis dahin aufsehenerregendsten Transferdeal im Profifussball.

Für die Rekordsumme von 13,5 Milliarden Lire, damals 7,5 Millionen Dollar, holte er Diego Armando Maradona zum darbenden süditalienischen Klub, der in der Saison davor nur knapp dem Abstieg entgangen war. Der 23-jährige Argentinier war in Barcelona in Ungnade gefallen und wollte weg – in Neapel wurde er zur Ikone.

Meister 1987 und 1990

1986/87 holte Napoli den ersten «Scudetto» in der Klubgeschichte und wiederholte den Coup drei Jahre später. Ausserdem gewann man 1987 auch den italienischen Cup und 1989 den Uefa Cup.

Maradona machte sich in der gleichen Zeit auch in seinem Heimatland unsterblich. Argentinien wurde 1986 Weltmeister, 1990 scheiterte man erst im Final an Deutschland. Danach begann Maradonas Absturz – der seinem fussballerischen Erbe aber nichts anhaben konnte.