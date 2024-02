Legende: Nach seinem frühen 1:0 Granit Xhaka wird von Florian Wirtz beglückwünscht. imago images/Revierfoto

Mit einem 2:1-Sieg hat sich Leverkusen auch gegen Bo Henriksens Mainz schadlos gehalten. Die entscheidende Szene in der BayArena spielte sich in der 68. Minute ab: Mainz-Goalie Robin Zentner liess den Ball nach einem harmlosen Distanzschuss von Robert Andrich durch seine Finger flutschen. Es war das Siegtor – Mainz' Jessic Ngankam flog in der Schlussphase noch mit Rot vom Platz.

Xhakas Bogenball in die hohe Ecke

Bereits in der 3. Minute hatte Granit Xhaka die «Werkself» mit einem herrlichen Tor in Führung gebracht. Der Nati-Captain zog von der Strafraumecke direkt ab und versenkte das Leder sehenswert in der hohen Ecke. Es war sein erster Saisontreffer.

Die Reaktion des Tabellen-17. folgte aber auf dem Fuss, wobei wiederum ein Schweizer eine wichtige Rolle einnahm. Captain Silvan Widmer köpfelte einen langen Ball aus vollem Lauf in die Gefahrenzone, wo Dominik Kohr ebenfalls per Kopf zum 1:1 vollendete (8.).

Der Vorsprung von Leader Leverkusen auf die Bayern beträgt vorerst 11 Punkte. Die Münchner treffen am Samstag auf Leipzig.