Yann Sommer und der FC Bayern München – ist es der Beginn einer Erfolgsgeschichte oder hat sich der Nati-Goalie da falsch entschieden? Auf der einen Seite die Chance, mit einem der weltbesten Klubs die wichtigsten Titel ins Visier zu nehmen. Andererseits der immense Druck der «Maschinerie FCB» und die Gretchen-Frage: Was, wenn Manuel Neuer wieder fit ist?

Patrick Foletti ist jedenfalls äusserst optimistisch. Der Goalietrainer der Schweizer Nati habe Sommer bei einem der regelmässigen Telefonate in den vergangenen Wochen zu diesem Wechsel geraten – mit aller Vehemenz. «Ich habe einmal zu ihm gesagt: ‹Wenn du Zweifel hast, komme ich eigenständig nach Düsseldorf und trete dir so in den Hintern, dass du in der Allianz Arena landest.›»

Ausserdem äusserte sich Foletti gegenüber SRF zu folgenden Punkten:

Sommers drohender Konkurrenzkampf mit dem aktuell verletzten Neuer: «Ich freue mich auf diesen Vergleich, auch wenn er nicht im Vordergrund steht. Yann wird 6 Monate die Nummer 1 sein und unglaubliche Erfahrungen sammeln. Bayern hat sich stark um den Transfer bemüht. Das ist eine Bestätigung seiner Klasse. Neuer ist ein Weltklasse-Torhüter – wie auch Sommer. Vielleicht habe ich ein wenig die Schweizer Brille auf, aber ich sehe gar kein Problem. Yann muss sich überhaupt nicht verstecken. Neuer ist die Nummer 1 Deutschlands; wir kennen die Verbindungen, es werden auch andere Kriterien eine Rolle spielen. Doch das ist weit weg, Sommer soll das geniessen – Spiele wie Trainings – und dabei allen seine Klasse zeigen.»

Unterschiede zu den Aufgaben bei Gladbach: «Er wird nicht 19 Paraden zeigen müssen, wie im legendären Spiel gegen die Bayern. In München wird das anders sein, dort wird er eine, zwei Aktionen haben. Und die müssen sitzen. Eine sehr schwere Aufgabe, aber er besitzt die mentale Stärke dafür.»

