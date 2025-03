Legende: Torjubel in 3, 2, 1 ... Vincent Sierro darf sich über ein Traumtor, nicht aber über Punkte für Toulouse freuen. IMAGO / PsnewZ

Vincent Sierro hat in der Ligue 1 mit einem Traumtor zum 4. Mal in dieser Saison getroffen. Der Spielmacher von Toulouse verkürzte in der 65. Minute im Heimspiel gegen Brest (2:4) zum 1:3. Der Schweizer Nationalspieler versenkte den Ball mit einem wuchtigen Halbvolley aus 20 m in die rechte obere Torecke.

Toulouse ist im Mittelfeld klassiert, ohne grosse Chancen auf einen Europacup-Platz und weit weg vom Abstiegskampf. Brest mit Edimilson Fernandes hofft noch auf einen Vorstoss in die Europacup-Plätze.

Auch Vargas netzt ein

Mit Ruben Vargas war noch ein weiterer Schweizer Nati-Spieler erfolgreich. Der 26-Jährige erzielte im Stadtderby gegen Betis Sevilla in der 17. Minute das zwischenzeitliche Führungstor. Mit einem sauberen Ballkontakt nahm er das Leder an der Strafraumkante an und hämmerte es dann wuchtig in die Maschen. Dennoch musste Sevilla am Ende als Verlierer vom Platz. Betis drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit und gewann schliesslich mit 2:1. Vargas wurde in der 76. Minute ausgewechselt.

