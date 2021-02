Djibril Sow ist definitiv in der Bundesliga angekommen. Der 24-Jährige hat sich in seiner 2. Saison bei Frankfurt einen Stammplatz erkämpft und reitet mit der Eintracht auf einer Erfolgswelle. Nach 22 von 34 Spieltagen liegen die Hessen auf einem Champions-League-Platz.

Ich würde ihr sagen, dass sie einfach im Insta-Live in den Ausgang gehen kann.

Ein Mitgrund für Sows sportlichen Höhenflug könnte auch sein privates Glück sein. Erst kürzlich wurde er erstmals Vater. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist das schönste Gefühl, das ich je hatte», erzählte Sow am Montagabend im Insta-Live-Gespräch.

Das Thema Ausgang ist ein heikles

Momentan sei es noch zu früh, über konkrete Erziehungsmethoden nachzudenken. «Aktuell schläft, trinkt und schreit sie nur», so der Zürcher. Grossen Respekt hat Sow vor der Teenager-Zeit von Tochter Malia. «Ich hätte Mühe damit, wenn sie in den Ausgang will. Am liebsten würde ich sie zuhause einsperren und ihr sagen, sie könne virtuell im Insta-Live in den Ausgang gehen», scherzte der Mittelfeldspieler.

Zum Glück hat er ja noch etwas Zeit, um sich auf diesen Moment vorzubereiten.