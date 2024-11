Legende: Schmerzhaftes Rencontre Dan Ndoyes Schienbein macht unliebsame Bekanntschaft mit dem Torpfosten. Keystone/Gregorio Borgia

Dan Ndoye hat sich am Sonntagnachmittag in der italienischen Meisterschaft verletzt. Der Schweizer Internationale musste im Ligaspiel von Bologna auswärts gegen die AS Roma nach 23 Minuten vom Feld getragen werden. Ndoye prallte in der ersten Halbzeit, beim Versuch eine Hereingabe zu erreichen, wuchtig mit dem Schienbein gegen den Pfosten.

Ohne Ndoye setzte sich Bologna in der Hauptstadt 3:2 durch. Das hatte unmittelbare Konsequenzen bei der Roma: Trainer Ivan Juric muss seinen Posten per sofort räumen. Er war erst im September auf Daniele De Rossi gefolgt. Remo Freuler spielte bei den Siegern durch, Michel Aebischer fehlte verletzt.

Dass Ndoye am Montag für die Partien der Nations League zur Nationalmannschaft stossen kann, scheint sehr unwahrscheinlich. Der Flügelspieler hatte seit der EM in Deutschland als belebendes Element in der Schweizer Offensive auf sich aufmerksam gemacht. Die Schweiz trifft am Freitag in Zürich auf Serbien und am Montag auswärts auf Spanien. Beide Partien gibt es live bei SRF.