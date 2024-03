Legende: Lieferte die Vorlage zum 1:1 Géraldine Reuteler (links). imago images/hartenfelser

Die 5750 Fans im ausverkauften Stadion am Brentanobad sahen eine enge Partie zwischen Tabellenführer Bayern und dem viertplatzierten Frankfurt. Das Auswärtsteam legte stark los und ging durch die deutsche Nationalspielerin Klara Bühl (21.) in Führung. In der zweiten Halbzeit kam Frankfurt auf. Laura Freigang (66.) gelang bei prächtigem Frühlingswetter der zwischenzeitliche Ausgleich. Nati-Spielerin Géraldine Reuteler bereitete den Treffer mit einer Grätsche vor. Kurz vor der Pause hatte Freigang per Kopf gleich zweimal die Latte getroffen.

Obwohl Frankfurt mehr vom Spiel hatte, gingen die 3 Punkte an die Münchnerinnen. Lea Schüller (77.) netzte in der Schlussviertelstunde eiskalt ein. Die Bayern sind damit seit saisonübergreifend 32 Ligaspielen ungeschlagen. Der Vorsprung auf Wolfsburg (1 Spiel weniger) beträgt neu 4 Punkte. In zwei Wochen kommt es in Wolfsburg zum direkten Duell der beiden Topfavoriten.

Reuteler und Co. bietet sich ihrerseits am 30. März im Halbfinal des DFB-Pokals die Gelegenheit zur Revanche, dann allerdings auswärts.