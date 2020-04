Legende: Endlich in der Bundesliga angekommen Breel Embolo fühlt sich bei Gladbach sichtlich wohl. Keystone

Im letzten Sommer wechselte Breel Embolo von Schalke 04 zu Borussia Mönchengladbach. Vor dem Corona-bedingten Unterbruch der Bundesliga schoss der Stürmer im Geisterspiel gegen den 1. FC Köln bereits sein 7. Saisontor. Der 23-Jährige sprach nun gegenüber dem Kicker über die aktuelle Situation bei der Fohlenelf.

«Fussball ist zurzeit nur Nebensache. Ich sehe es auch eher positiv, dass wir als Mannschaft und ich als Spieler mit einem guten letzten Gefühl in die Unterbrechung gehen konnten», sagte der 36-fache Schweizer Nationalspieler.

Die Saison hat noch ein paar Spiele, in denen ich hoffentlich noch das eine oder andere Tor vorbereiten oder schiessen kann.

Embolo fühlt sich sehr wohl bei Gladbach und ist froh, über das Vertrauen und das tolle Umfeld, das er vom Klub erhalten hat. In den ersten 9 Monaten am Niederrhein sammelte Embolo in 22 Bundesligaspielen 11 Skorerpunkte. Nichtsdestotrotz zeigt sich der Basler selbstkritisch: «Ja, natürlich habe ich noch Luft nach oben. Die Saison hat aber ja auch noch ein paar Spiele, in denen ich hoffentlich noch das eine oder andere Tor vorbereiten oder schiessen kann.»