In England, Frankreich und in Italien stehen am Sonntag prestigeträchtige Duelle auf dem Zeitplan.

Legende: Avanciert er an der Stamford Bridge erneut zum Matchwinner? Denis Zakaria. IMAGO / Shutterstock

England: London-Derby

Auf der einen Seite Chelsea, das sich dank Denis Zakaria unter der Woche den Gruppensieg in der Champions League geholt hat. Auf der anderen Seite Premier-League-Tabellenführer Arsenal mit Captain Granit Xhaka. Am Sonntag (13 Uhr) stehen beim prestigeträchtigen Stadtduell in London gleich zwei Schweizer Natispieler im Rampenlicht. Auch das spätere Aufeinandertreffen zwischen Tottenham und Liverpool am frühen Abend (17:30 Uhr) verspricht Spannung.

00:20 Video Archiv: Zakaria schiesst Chelsea mit Debüt-Tor zum Sieg in der CL Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Frankreich: Pariser Stippvisite im Norden

Hoher Besuch für Goalie Yvon Mvogo und Lorient in der Bretagne. Tabellenführer Paris St-Germain, der zuletzt 5 Partien in Folge für sich entschied, gastiert um 13 Uhr beim überraschend starken Tabellenvierten der Ligue 1.

Italien: Kampf um Rom

Auch ohne Schweizer Beteiligung verspricht der Sonntag Spannung – etwa in der Serie A. Hier kommt es um 18 Uhr im Römer Olympiastadion zum «Derby della Capitale» und zugleich dem Verfolgerduell zwischen der AS Roma und Lazio. Zum Abschluss des 13. Spieltags fordert Juventus Inter Mailand (20:45 Uhr) heraus.