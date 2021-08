Legende: Verlässt Frankfurt nach einer Saison wieder Steven Zuber. imago images

Eintracht Frankfurt leiht den Schweizer EM-Teilnehmer Steven Zuber an AEK Athen aus. Dies teilte der Bundesligist am Montag mit. Der griechische Erstligist besitzt zudem eine Kaufoption für den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler. AEK Athen schloss die vergangene Saison auf dem 3. Tabellenplatz ab. In der 2. Runde der Qualifikation zur Conference League scheiterte der 12-fache Meister an Velez Mostar.

In Frankfurt nur Ergänzungsspieler

Zuber war im vergangenen Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim an den Main gekommen. Zwar kam er auf 20 Erstliga-Einsätze für die Frankfurter (0 Tore, 3 Vorlagen), konnte aber nicht so überzeugen wie bei seinen EM-Auftritten für die Schweizer Nationalmannschaft danach. An der EURO glänzte Zuber mit 4 Vorlagen. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Türkei (3:1) bereitete er sämtliche Tore vor.

Augsburg holt Zeqiri

Bundesligist FC Augsburg hat Stürmer Andi Zeqiri verpflichtet. Der 22-Jährige, der im Aufgebot von Murat Yakin für die kommenden Länderspiele figuriert, stösst auf Leihbasis für eine Saison vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion zu den «Fuggerstädtern». Dies teilte der Erstligist, der nach drei Spieltagen nur einen Punkt hat, am Montag kurz vor dem Ende der Transferperiode mit. Zeqiri wird damit Teamkollege von Nati-Kollege Ruben Vargas.

«Mit ihm bekommen wir einen Mentalitätsspieler, mit dem wir bereits seit seiner Zeit in Lausanne in Kontakt waren. Er bringt alles mit, was ein guter Offensivspieler benötigt. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Abschlussqualitäten wird er unser Spiel bereichern», sagte Manager Stefan Reuter über Zeqiri, der im Oktober 2020 vom FC Lausanne nach England gewechselt war.