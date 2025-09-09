Nottingham Forest hat als erster Premier-League-Klub seinen Trainer entlassen. Sportliche Gründe hat die Trennung kaum.

Legende: Muss seinen Posten räumen Nuno Espirito Santo. Reuters/David Klein

Mitten in der Nacht auf Dienstag veröffentlichte Nottingham Forest ein Statement, in welchem der Klub «aufgrund der jüngsten Ereignisse» die sofortige Trennung von Trainer Nuno Espirito Santo bekanntgab.

Sportlich macht der Wechsel kaum Sinn. Unter dem Portugiesen hatte Forest sich als Siebter der Vorsaison zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder für den Europapokal qualifiziert, lange war Nottingham sogar auf Champions-League-Kurs gewesen, am Ende wurde es die Europa League.

Zwist mit Besitzer

Espirito Santo hatte zuletzt allerdings öffentlich über Probleme im Verhältnis zum griechischen Klubbesitzer Evangelos Marinakis gesprochen. Zudem hatte sich der Trainer über die Transferphase im Sommer beklagt.

Erst im Juni hatte Espirito Santo einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben. «Der Verein dankt Nuno für seinen Beitrag während einer sehr erfolgreichen Ära», teilte Forest nun mit. Espirito Santo war seit Dezember 2023 im Amt. Wer beim neuen Klub des Nati-Spielers Dan Ndoye an der Seitenlinie folgt, steht noch nicht fest.