Cristiano Ronaldo wird am Mittwoch 40 Jahre alt. Ans Aufhören verschwendet der Portugiese noch keinen Gedanken.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Selbst seinem eigenen Sohn ist Cristiano Ronaldo ein bisschen zu oldschool. «Hey Papa, Mbappé ist besser als du», töne der 7-jährige Mateo manchmal, erzählte der Superstar jüngst belustigt. «Und ich antworte: ‹Nein, ich bin besser als er, ich habe mehr Tore geschossen›.» Gotteslästerung lässt sich Ronaldo im biblischen Fussballeralter von 40 Jahren nicht einmal zu Hause bieten.

Ihren runden Geburtstag feiert die portugiesische Ikone fernab der fussballerischen Relevanz in der Wüste Saudi-Arabiens. Der Ehrgeiz ist dennoch ungebrochen, weitere Ziele gibt es zuhauf: 1000 Karrieretore zum Beispiel, aktuell steht er bei 923 (!) Treffern. Erst gerade erreichte er mit seinem Klub Al-Nassr als erster Fussballer überhaupt die Marke von 700 Pflichtspielsiegen auf Vereinsebene.

Bei WM 2026 dabei?

Und auch als Internationaler hat «CR7» noch nicht ausgedient: Mittlerweile ist er in Portugals Nationalteam unter Roberto Martinez trotz anhaltender medialer Debatten um seine Person wieder Stammkraft. Er peilt die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko an.