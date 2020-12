Der abstiegsbedrohte Bundesligist Mainz krempelt mitten in der Saison seine sportliche Führung um. Martin Schmidt wird neuer Sportdirektor.

Tabula rasa in Mainz: Der Tabellenvorletzte der Bundesliga feuerte am Montagabend seinen Trainer Jan-Moritz Lichte. Der 40-Jährige war in Mainz erst im September als interimistischer Nachfolger von Achim Beierlorzer installiert worden.

Wie der Klub aus Rheinland-Pfalz bekanntgab, übernimmt übergangsweise Jan Siewert an der Seitenlinie. Der 38-Jährige war zuletzt Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums.

Schmidt zurück in Mainz

Zudem holt Mainz den Schweizer Martin Schmidt als Sportdirektor zurück. Der 53-jährige Walliser war von 2015 bis 2017 Trainer von Mainz. Später trainierte Schmidt auch noch den VfL Wolfsburg und Augsburg, wo er im vergangenen März entlassen wurde.

Neben Schmidt kehrt auch der Ex-Manager Christian Heidel als Sportvorstand zum Klub zurück.