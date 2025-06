Per E-Mail teilen

Legende: Neue Herausforderung in Russland Fabio Celestini. Keystone/Michael Buholzer.

Fabio Celestini wechselt nach Russland und übernimmt das Traineramt bei ZSKA Moskau.

Der 49-jährige Romand unterschreibt einen Zweijahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison.

In der abgelaufenen Spielzeit führte Celestini den FC Basel zum Meistertitel und Cupsieg.

Eine Woche nach dem definitiven Abschied aus Basel hat Fabio Celestini eine neue Aufgabe gefunden. Anders als zunächst vermutet nicht in Spanien, sondern in Russland. Der Lausanner wird Trainer von ZSKA Moskau. Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt bereits am Sonntag.

Kein Europacup für Celestini

Der FCB hätte nach dem Double-Gewinn gerne mit Celestini weitergemacht, doch der 49-Jährige bevorzugte eine neue Herausforderung im Ausland. Während Celestini mit Basel die Chance auf magische Champions-League-Nächte gehabt hätte, ist ZSKA Moskau aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen.

Zunächst hatte Celestini mit einem Wechsel zu Getafe geliebäugelt. Weil der spanische Erstligist aus Madrid aber an seinem bisherigen Coach Jose Bordalas festhielt, zerschlug sich diese Option. Nun zieht es ihn nach Russland. ZSKA Moskau beendete die vergangene Saison auf dem 3. Platz und wurde Cupsieger.