Lucien Favre ist zurück im Profifussball-Geschäft. Der Waadtländer übernimmt das Traineramt beim französischen Erstligisten Nizza. Dies gab der Klub am Montagnachmittag bekannt. Bereits am Morgen hatte der 64-Jährige ein erstes Training abgehalten.

Favre beerbt Christophe Galtier, der offenbar vor einer Unterschrift bei Paris Saint-Germain steht. Dort soll der aktuelle Coach Mauricio Pochettino in den kommenden Tagen entlassen werden.

Ligue 1 statt Bundesliga

Das Engagement an der Côte d'Azur ist für Favre eine Rückkehr: Von 2016 bis 2018 hielt er die Fäden bei der «OGC» in den Händen, in seiner ersten Saison führte er den Klub prompt in die Champions League. Am 19. Mai 2018 beendeten Favre und Nizza die Zusammenarbeit.

Seit seiner Entlassung bei Borussia Dortmund im Dezember 2020 war Favre vereinslos. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über ein Comeback Favres auf die Fussball-Bühne spekuliert. Borussia Mönchengladbach, ein anderer Ex-Klub, bemühte sich um die Dienste des Schweizers, blieb aber ohne Erfolg.