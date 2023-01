Legende: Das Kapitel Galatasaray ist beendet Haris Seferovic wechselt nach Spanien. Imago/Seskim Photo

Haris Seferovic bricht seine Zelte in der Türkei nach einem halben Jahr wieder ab. Der Schweizer Stürmer verlässt Galatasaray Istanbul und schliesst sich dem spanischen Klub Celta Vigo an. Seferovic, dessen Rechte noch bis 2024 bei Benfica Lissabon sind, wird von den Portugiesen abermals ausgeliehen.

Seferovic wurde in Istanbul nie richtig glücklich. Ab der 5. Runde der Süper Lig kam der 30-Jährige kumuliert bloss noch auf 55 Spielminuten. Bei Celta Vigo hofft Seferovic, seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen.

Celta Vigo ist für Seferovic bereits der 10. Klub als Profi. Der Wechsel in die Region Galicien ist für den 92-fachen Nati-Spieler eine Art Rückkehr: In der Saison 2013/14 war Seferovic bereits einmal in Spanien – für Real Sociedad San Sebastian – aufgelaufen.

Im Sturm mit Klub-Ikone

Celta Vigo ist in der Primera Division nach 19 Runden auf dem 16. Platz klassiert. Im Sturm bekommt es Seferovic im Kampf um einen Stammplatz unter anderem mit dem 35-jährigen Klub-Aushängeschild Iago Aspas, seines Zeichens 18-facher spanischer Nationalspieler, zu tun.