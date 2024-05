Legende: Köpfelt Graz in der 69. Minute ins Glück Gregory Wüthrich. Keystone/Erwin Scheriau

Die letzten 10 Jahre im österreichischen Klubfussball waren fast schon langweilig gewesen. Red Bull Salzburg dominierte die Bundesliga nach Belieben und reihte 10 Titel aneinander. In dieser Saison nahm diese Regentschaft ein Ende. Sturm Graz setzte sich mit einem 2:0 über Austria Klagenfurt in der letzten Runde die Krone auf und feierte den 4. Meistertitel der Klubgeschichte, den ersten seit 2011.

Nachdem es die Grazer am vorletzten Spieltag noch verpasst hatten, den Sack zuzumachen, holten sie zuhause bei letzter Gelegenheit den entscheidenden Sieg. Den Salzburgern nutzte auch ein 7:1 gegen Linz nichts mehr.

Schweizer Siegtorschütze

Zum Matchwinner avancierte für die Steirer ausgerechnet ein Schweizer. Gregory Wüthrich erzielte nach einem Eckball in der 69. Minute per Kopf das 1:0. Für den 29-Jährigen ist es im 150. Einsatz die dritte Trophäe, die er mit Sturm Graz gewinnt. Neben dem Meistertitel holte er in den letzten beiden Jahren jeweils auch den Cup. Für das 2:0 sorgte der erst 18-Jährige Amady Camara in der 90. Minute.