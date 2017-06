Neulinge en masse: Das sind die Aufsteiger in den Top-Ligen

Heute, 16:27 Uhr

In Spanien läuft die Fussball-Saison noch immer. Gesucht wird der 3. Aufsteiger in die Primera Division. Schon jetzt steht fest: In den europäischen Top-Ligen spielen 2017/18 einige Newcomer erstklassig.

rek