Legende: Irgendwo dort unten liegt der Torschütze Robert Glatzel war für das Tor des Abends besorgt. Imago/Jan Huebner

2. Bundesliga: HSV schlägt St. Pauli

Der Hamburger SV hat den Bundesliga-Aufstieg des Erzrivalen FC St. Pauli vorerst verhindert. Im hochbrisanten Duell im Volksparkstadion siegte das Team von Trainer Steffen Baumgart verdient mit 1:0. Das Tor des Abends erzielte Robert Glatzel in der 85. Minute per Kopf. Der Schweizer Miro Muheim hatte den Eckball in den Strafraum gebracht. In der 1. Halbzeit war dem HSV ein wohl regulärer Treffer aberkannt worden, in der Nachspielzeit verschossen die Gastgeber zudem einen Penalty. Zwei Runden vor Schluss liegt Leader St. Pauli mit dem Schweizer Trainer Fabian Hürzeler noch vier Punkte vor dem drittplatzierten Düsseldorf (3:1-Sieg gegen Nürnberg). Hamburg ist vier Zähler hinter der Fortuna Vierter.

Audio Der HSV schlägt St. Pauli (ARD; Mats Nickelsen) 00:41 min Bild: Imago/Jan Huebers abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

1. Bundesliga: Hoffenheim gleicht spät aus

Im Freitagsspiel haben sich Hoffenheim und Leipzig 1:1 getrennt. Die Führung von Benjamin Sesko (38.) reichte Leipzig nicht zum 6. Pflichtsspiel-Sieg in Serie gegen Hoffenheim. Nach der gelb-roten Karte gegen Xavi Simons (72.) glich Andrej Kramaric (90.) noch aus.