Omeragic mit Torpremiere – Barça im Viertelfinal out

Legende: Traf erstmals für Montpellier Becir Omeragic (vorne). imago images/PanoramiC

Coupe de France: Omeragic erstmals erfolgreich

Der Schweizer Becir Omeragic hat sein erstes Tor für Montpellier erzielt. Der 22-Jährige zeichnete im Sechzehntelfinal des französischen Cup-Wettbewerbs beim 4:0-Sieg gegen den Viertligisten Feignies-Aulnoye für das 1:0 (59.) verantwortlich. Omeragic wechselte im vergangenen Sommer vom FC Zürich zu Montpellier.

Copa del Rey: Barcelona und Girona out

Barcelona ist im spanischen Cup überraschend ausgeschieden. Die Katalanen unterlagen im Viertelfinal Athletic Bilbao auswärts 2:4 nach Verlängerung. Die beiden Brüder Iñaki und Nico Williams sorgten mit ihren Toren in der 107. und 121. Minute für die Entscheidung. Girona verpasste durch eine 2:3-Niederlage bei Mallorca den Vorstoss in die Halbfinals ebenfalls.

League Cup: Liverpool folgt Chelsea in den Final

Liverpool hat im Ligacup das Endspiel erreicht. Im Halbfinal-Rückspiel beim Ligarivalen FC Fulham reichte den «Reds» nach dem 2:1-Hinspielerfolg ein 1:1 zum Einzug in den Final, in welchem Liverpool am 25. Februar auf Chelsea trifft. Luis Diaz (11.) gelang für Liverpool die frühe Führung. Issa Diop (76.) erzielte den Ausgleich.