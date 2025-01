Legende: Gilt als eine der besten Verteidigerinnen der Welt Naomi Girma. imago images/Shutterstock/Matthew Impey

Chelsea mit Rekordtransfer im Frauen-Fussball

Der erste Millionentransfer im Fussball der Frauen ist perfekt. Der FC Chelsea gab am Sonntag wie erwartet die Verpflichtung von US-Nationalspielerin Naomi Girma bekannt und soll Medienberichten zufolge dafür eine Weltrekordablöse in Höhe von 1,1 Millionen Dollar an das NWSL-Team San Diego Wave zahlen. Girma erhält einen Vertrag bis 2029 beim englischen Serienmeister. Die 24-Jährige gilt als eine der besten Verteidigerinnen der Welt, auch Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon soll sich am Wettbieten um Girma beteiligt haben.

Fölmli trifft bei Comeback

Svenja Fölmli hat sich bei ihrem Comeback für den SC Freiburg mit einem Tor zurückgemeldet. Die Schweizer Nationalspielerin traf in einem Wiederholungsspiel gegen Leverkusen zum 1:2-Schlussstand. Die 22-Jährige zirkelte den Ball in der Nachspielzeit sehenswert in den Winkel. Fölmli hatte sich im November 2023 bereits zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen.