Legende: Jubeln ausgelassen Mariona Caldentey (links) und Steph Catley. imago images/Sports Press Photo

Champions League: Final steht

Im Champions-League-Final der Frauen werden sich am 24. Mai in Lissabon (POR) Barcelona und Arsenal gegenüberstehen. Barça gab sich im Rückspiel gegen Chelsea keine Blösse und gewann wie schon im Hinspiel 4:1. Nati-Spielerin Sydney Schertenleib kam nicht zum Einsatz. Arsenal gelang derweil eine beeindruckende Wende: Nach dem 1:2 zuhause gegen Lyon siegten die «Gunners» auswärts mit 4:1. Nach einem unglücklichen Eigentor von Lyon-Keeperin Christiane Endler waren es Mariona Caldentey, Alessia Russo und Caitlin Foord, welche die Tore erzielten. Lyon konnte in der 81. Minute nur noch verkürzen. Lia Wälti sass 90 Minuten auf der Bank.

Bundesliga: Bayern-Frauen mit Hattrick

Die Frauen des FC Bayern München haben die 3. Meisterschaft in Folge mit einem 3:1-Heimsieg gegen Freiburg perfekt gemacht. Die Münchnerinnen sind damit 2 Spieltage vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Lea Schüller, Pernille Harder und Glodis Viggosdottir trafen für das Team von Alexander Straus, der die Bayern am Saisonende in Richtung USA verlassen wird. Das zwischenzeitliche 1:1 für Freiburg hatte Nati-Stürmerin Svenja Fölmli geschossen.