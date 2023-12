Legende: Finalstadion der Frauen-EURO 2025 Das Endspiel wird im St. Jakob-Park stattfinden. Freshfocus/Andy Müller

EURO 2025: Final in Basel

Das Eröffnungsspiel und der Final der Euro 2025 der Frauen werden im St. Jakob-Park in Basel stattfinden. Dies gab die Uefa am Samstag bekannt. Die anderen Spielorte sind Genf, Bern, Sion, Luzern, St. Gallen, Thun und Zürich. Die EURO-Endrunde findet vom 2. bis 27. Juli 2025 statt, die Schweiz ist als Gastgeberin automatisch qualifiziert.

Champions League: Neues Format

Die Uefa hat eine Reform der Champions League der Frauen sowie einen weiteren Wettbewerb angekündigt. Wie bei den Männern ab der kommenden Saison wird in der «Königsklasse» der Frauen ab der Spielzeit 2025/26 in der Vorrunde nicht mehr in Gruppen, sondern in einem Ligensystem gespielt. Statt bislang 16 Vereine werden dann 18 Teams teilnehmen, die zunächst 3 Heim- und 3 Auswärtsspiele absolvieren. Details zum zweiten Europapokal für die Fussballerinnen, der in etwa der Europa League bei den Männern gleichen könnte, wurden am Samstag nach der Uefa-Exekutivkomiteesitzung in Hamburg nicht genannt. Für den kommenden Montag wurden weitere Einzelheiten angekündigt.