Peng in kicker-Elf der Saison – Marta zurück in «Seleçao»

Legende: Blickt auf eine überragende Saison zurück Livia Peng. Keystone/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Bundesliga: Peng ist Torhüterin des Jahres

Grosse Ehre für Livia Peng: Die Nati-Keeperin in Diensten von Werder Bremen wurde vom kicker ins Team des Jahres gewählt. Das Fachmagazin begründet: «Zu ihren grossen Stärken gehört das Eins-gegen-eins, zudem ist sie in den Spielaufbau intensiv eingebunden.» Peng habe von den Torhüterinnen die zweitmeisten Ballkontakte und streue «in schöner Regelmässigkeit Glanzparaden ein». In der Schweizer Nati war Peng zuletzt die Nummer zwei hinter Elvira Herzog.

Brasilien: Marta wieder in der «Seleçao»

Marta kehrt 9 Monate nach ihrem Rücktritt nach Olympia-Silber zurück in Brasiliens Nationalteam. Nationaltrainer Arthur Elias berief die Starspielerin des US-Meisters Orlando Pride am Dienstag für die letzten Tests vor der Kaderbenennung zur Copa America in Ecuador (12. Juli bis 2. August). «Ich habe vor Kurzem mit ihr gesprochen. Sie hat sich bereit erklärt, der «Seleçao»zu helfen, solange sie auf höchstem Niveau spielt, was der Fall ist», kommentierte der Coach: «Ihre Präsenz ist auch sehr wichtig, um junge Spielerinnen zu inspirieren. Auch ausserhalb des Spielfelds ist sie wichtig.»