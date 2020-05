Legende: Hat es überstanden Paulo Dybala. imago images

Italien: Dybala hat Krankheit überstanden

Offensivspieler Paulo Dybala vonnJuventus Turin hat seine COVID-19-Erkrankung endgültig überstanden. «Ich kann endlich bestätigen, dass ich geheilt bin», teilte der 26-jährige Argentinier bei Twitter mit. Dybala befand sich seit dem 22. März in häuslicher Quarantäne, nachdem er sich als einer von 3 Turiner Spielern mit dem Coronavirus infiziert hatte. «Die Testergebnisse waren negativ», bestätigte Juve. «Der Spieler hat sich daher erholt und muss nicht länger zu Hause in Isolation bleiben.»

Türkei: Neustart am 12. Juni

Der Spielbetrieb in der türkischen Fussball-Meisterschaft wird am 12. Juni wieder aufgenommen. Dies gab Nihat Özdemir, Präsident des türkischen Fussball-Verbandes, in einem TV-Interview bekannt. Seit dem 19. März ruht die Süper Lig, in der noch 9 Runden in dieser Saison auszuspielen sind.

Färöer: Am Samstag ist Saisonbeginn

In Weissrussland hat der Fussballbetrieb trotz Corona-Krise gar nie pausiert. Die Färöer sind nun das erste Land in Europa, das den Fussball-Lockdown auflöst. Die Behörden gaben grünes Licht, dass der im März verschobene Saisonstart in der «Betrideildin», der höchsten Liga des Landes, am Samstag erfolgen kann. Allerdings darf nicht vor Zuschauern gespielt werden. Die Färöer verzeichneten bisher 187 Corona-Fälle, 184 sind wieder gesundet. Es gab keinen einzigen Todesfall.

Kroatien: Am 30. Mai soll der Ball wieder rollen

In Kroatien soll der Ball ab dem 30. Mai wieder rollen. Die Cup-Halbfinals sollen dann über die Bühne gehen. Der Neustart in der Meisterschaft ist für den 6. Juni geplant. Der Entscheid obliege letztlich den Behörden, teilte der von Davor Suker präsidierte kroatische Fussballverband mit.