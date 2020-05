Legende: Lässt sich derzeit von seinen Assistenten vertreten Union-Trainer Urs Fischer. imago images

Union Berlin muss ohne Fischer auskommen

Union Berlin muss in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bayern München am Sonntag bis auf Weiteres ohne Trainer Urs Fischer auskommen. Wie die «Eisernen» am Mittwoch mitteilten, hat der Schweizer das Trainingslager der Berliner aus privaten Gründen verlassen. Ein Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bestehe nicht. Welche Auswirkungen Fischers Abwesenheit auf die Quarantänevorschriften der Deutschen Fussball Liga (DFL) hat, ist unklar. Eigentlich war für alle Klubs eine einwöchige Isolation vor den Spielen vorgeschrieben.