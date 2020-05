Legende: Hat sich nicht an die Regeln gehalten Augsburg-Coach Heiko Herrlich. imago images

Augsburg-Coach Herrlich fehlt gegen Wolfsburg

Augsburgs neuer Trainer Heiko Herrlich hat bedauert, dass er während der Hotel-Quarantäne seiner Mannschaft einkaufen war und damit gegen die strengen Auflagen der deutschen Fussball-Liga verstossen hat. «Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemassnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen», wird der 48-Jährige am Donnerstagabend in einer Mitteilung des FC Augsburg zitiert. Er sei seiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden, bedauerte er. Herrlich kündigte an: «Ich werde aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training morgen nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen.»

Dortmund - Bayern an einem Dienstag

Die deutsche Fussball-Liga (DFL) hat für die Spieltage 27 bis 29 die Ansetzungen bekanntgegeben. Gleich zum ersten Freitagsspiel nach dem Restart wird Hertha BSC am 22. Mai Union Berlin zum Derby empfangen.

Den Auftakt zum darauffolgenden Wochenspieltag markiert das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Der derzeitige Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter am Dienstag, 26. Mai, um 18:30 Uhr. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 30 bis 32 wird die DFL erst in den kommenden Wochen bekanntgeben. Der 26. Spieltag geht dieses Wochenende über die Bühne.

Legende: Umfunktioniert Das Dortmunder Stadion diente während der Corona-Krise als Behandlungszentrum. imago images