Legende: Gehört zu den Infizierten Andrej Jarmolenko. imago images

Positiv getestete Ukraine-Spieler werden ausgeflogen

Der ukrainische Fussball-Verband wird seine 4 positiv auf das Coronavirus getesteten Nationalspieler sowie den ebenfalls infizierten Teammanager am Sonntag zurück in die Heimat bringen. «Es kommt ein Flugzeug aus Kiew, das die infizierten Spieler in die Ukraine bringen wird», kündigte Trainer Andrej Schewtschenko nach dem 1:3 am Samstagabend in Leipzig gegen die deutsche Nationalmannschaft an. Der Rest des Teams bestreitet am Dienstag in Luzern das abschliessende Spiel in der Nations League gegen die Schweiz.