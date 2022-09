Legende: Konnten sich behaupten Die Schotten setzten sich gegen die Ukrainer durch. imago images/PA Images

Schottland übernimmt Tabellenführung

In der zweithöchsten Spielklasse der Nations League hat Schottland das Spitzenspiel der Gruppe 1 gegen die Ukraine in Glasgow mit 3:0 gewonnen. Dank dem Erfolg löste das Team von Trainer Steve Clarke die Ukrainer an der Tabellenspitze ab. John McGinn (70.) und Lyndon Dykes (80./87.) waren für die Treffer besorgt. Bei 2 verbleibenden Runden liegen die Schotten mit 9 Punkten 2 Zähler vor den Ukrainern. Irland (4 Punkte) und Armenien (3) folgen auf den Plätzen 3 und 4.

Nations League Resultate und Tabellen League B Resultate und Tabellen League B

Neuer und Goretzka abgereist

Captain Manuel Neuer und Mittelfeldspieler Leon Goretzka sind an Corona erkrankt und aus dem Lager der deutschen Fussball-Nationalmannschaft abgereist. Beide Spieler seien derzeit symptomfrei, gab der DFB bekannt. Für die deutsche Elf stehen in der Nations League die Partien gegen Ungarn und England an. Ursache der Infektion sei ein Corona-Fall im persönlichen Umfeld eines der beiden Profis von Bayern München. Auch Mittelfeldspieler Julian Brandt musste abreisen; ihn plagt ein ein grippaler Infekt. Torhüter Oliver Baumann (Hoffenheim) und Maximilian Arnold (Wolfsburg) wurden nachnominiert.